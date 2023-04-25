ДПСУ влаштувала «повітряну тривогу» білорусам. Фото:

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Сигнал повітряної тривоги лунатимуть на прикордонних ділянках України.

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Зокрема, «повітряну тривогу» вмикають на Житомирській та Рівненській ділянках. Таким чином українські прикордонники не дають розслаблятися білоруським колегам. Про це 25 квітня повідомляє Telegram-канал «Оперативний ЗСУ».

Такі заходи спрямовані на те, щоб сусіди, які ще не визначилися, на чиєму вони боці, все ж таки розуміли, що якщо тривога лунає кілька разів вдень і вночі — це жахливо, — кажуть українські бійці.

Нагадаємо, у березні бійці Державної прикордонної служби вивісили на кордоні з підконтрольною росії Білоруссю національний біло-червоно-білий прапор.

А раніше білоруських прикордонників налякав повішений у лісі манекен у російській формі. Пропагандистському телебаченню вони пожалілися на «погрозливі жести» з української сторони.