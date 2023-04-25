Українські прикордонники влаштували «повітряну тривогу» білоруським колегам (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n182376-ukrayinski-prykordonnyky-vlashtuvaly-povitryanu-tryvogu-biloruskym-kolegam-video.htmlРакурс
Сигнал повітряної тривоги лунатимуть на прикордонних ділянках України.
Зокрема, «повітряну тривогу» вмикають на Житомирській та Рівненській ділянках. Таким чином українські прикордонники не дають розслаблятися білоруським колегам. Про це 25 квітня повідомляє Telegram-канал «Оперативний ЗСУ».
Такі заходи спрямовані на те, щоб сусіди, які ще не визначилися, на чиєму вони боці, все ж таки розуміли, що якщо тривога лунає кілька разів вдень і вночі — це жахливо, — кажуть українські бійці.
Нагадаємо, у березні бійці Державної прикордонної служби вивісили на кордоні з підконтрольною росії Білоруссю національний біло-червоно-білий прапор.
А раніше білоруських прикордонників налякав повішений у лісі манекен у російській формі. Пропагандистському телебаченню вони пожалілися на «погрозливі жести» з української сторони.