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Іран може перенести виробництво і збірку дронів у білорусь - Повітряні сили ЗСУ
Іран може перенести виробництво і збірку дронів у білорусь — Повітряні сили ЗСУhttps://racurs.ua/ua/n182841-iran-moje-perenesty-vyrobnyctvo-i-zbirku-droniv-u-bilorus-povitryani-syly-zsu.htmlРакурс
Іран може перенести виробництво і збірку дронів на територію білорусі через санкції. Про це заявив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі «Радіо Совбода».
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Зробити планер, двигун, пропелер, бойову частину не проблема, інше питання — це технологічне обладнання, яке закладено в Shahed. Там є блоки GPS-навігації та управління, які росія виробити сама не може, — вказав Ігнат.
На думку спікера Повітряних сил, продаж таких товарів подвійного призначення і високотехнологічної продукції мав би бути на посиленому контролі, щоб унеможливити обхід санкцій.
Окрім цього, FP пише, що росія намагається поставити під контроль економіку Ірану, обговорюючи з Тегераном різноманітні спільні проекти у торговельно-економічній та інших сферах. Іран дуже розраховував на китайські інвестиції, але вони так і не прийшли, тому що КНР побоюється американських санкцій. росія ж перебуває у таких поганих відносинах із США й може дозволити собі серйознішу інтеграцію з Іраном. При цьому москві буде вигідно за допомогою інвестицій взяти під контроль нафтогазову промисловість Ірану та інфраструктурні проекти.
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