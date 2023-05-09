Окупанти вивозять із Енергодара документацію і награбоване майно

https://racurs.ua/ua/n182840-okupanty-vyvozyat-iz-energodara-dokumentaciu-i-nagrabovane-mayno.html

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Воєнні злочинці росії вивозять із міста-сателіта Запорізької АЕС Енергодара документацію, комп’ютерну техніку, інше награбоване майно. Нині у місті не працюють магазини й аптеки, автозаправки й банкомати спорожніли.

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Про це повідомив законно обраний міський голова Енергодара Дмитро Орлов у коментарі проєкту «Радіо Свобода» «Новини Приазов’я».

Повивозили обладнання з медико-санітарної частини, комп’ютерну техніку, документацію, паспортний стіл, який вони розташували у приміщенні ЦНАПу. Не працює інтернет стаціонарний, який був до цього, не працюють продовольчі магазини, аптеки. Ажіотаж по певних категоріях продуктів та засобів першої необхідності. АЗС та банкомати також порожні, — вказав Орлов.

Він додав, що окупаційна влада вже кілька днів вивозить свою документацію, очікуючи контрнаступу ЗСУ.

Нагадаємо, 7 травня гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі заявив, що ситуація в районі Запорізької атомної електростанції стає все небезпечнішою. З окупованої частини Запорізької області російська сторона евакуйовує окупаційну владу, так звану народну міліцію та їхні родини. Награбоване майно везуть у напрямку тимчасово окупованого Криму.