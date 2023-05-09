СБУ викрила соратника колаборантки Монтян у Києві

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Служба безпеки України викрила у Києві соратника колаборантки Тетяни Монтян, який адміністрував її прокремлівський Телеграм-канал. Про це 9 травня повідомила СБУ.

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Внаслідок комплексних заходів у Києві викрито адміністратора прокремлівського Телеграм-каналу ворожої пропагандистки Тетяни Монтян, яка публічно виправдовує збройну агресію рф. Перебуваючи на території країни-агресора, вона дистанційно залучила до інформаційно-підривної діяльності проти України свого давнього соратника і колишнього однопартійця. Ним виявився 46-річний мешканець столиці, який особисто знайомий з Монтян ще з 2014 року, а згодом навіть балотувався до Київської міськради 8-го скликання від її політсили, — йдеться у повідомленні СБУ.

Після початку вторгнення підозрюваний активно допомагав колаборантці «розкручувати» її проросійський Телеграм-канал, який нараховує майже півмільйона підписників.

Зловмисник «модерував» дискусії у коментарях і блокував користувачів серед українських патріотів. Також він «фільтрував» дописи, які не відповідають «критеріям» кремлівських наративів. У «публікаціях» він заперечував причетність воєнних злочинців рф до повітряних ударів по цивільних об'єктах України і розповсюджував фейки про ситуацію на фронті.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 436−2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф в Україні, глорифікація її учасників).