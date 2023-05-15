В Турции посчитали 98% бюллетеней, вероятность второго тура растет

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Ракурс

У Туреччині обробили 98,72% голосів на виборах президента країни. Наразі лідирує чинний президент Реджеп Ердоган з результатом 49,35%. Його основний опонент Кемаль Киличдароглу набирає 45%.

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Явка на виборах склала 88,84%.

Якщо жоден з кандидатів не набере сьогодні 50% плюс один голос, то 28 травня відбудеться другий тур.

Президентські та парламентські вибори у Туреччині називають історичними, оскільки вперше за 20 років правління Реджепа Тайіпа Ердогана у опозиційного кандидата з’явився шанс на успіх.

Ердоган увечері в неділю, 14 травня заявив, що з великим відривом виграв перший тур, але «прийме» необхідність другого. Кемаль Киличдароглу у своїй промові після дня виборів теж говорив про майбутній другий тур і надію на перемогу в ньому.

Нагадаємо, у Туреччині 14 травня відбулися вибори президента та парламенту. На пост глави держави претендували чинний президент Реджеп Тайіп Ердоган, єдиний кандидат від опозиції Кемаль Киличдароглу та кандидат від партійного блоку «Альянс АТА» Сінан Оган. Ще один опозиційний кандидат — голова партії «Батьківщина» Мухаррем Індже знявся з виборів 11 травня, звинувативши опонентів у порушенні принципів чесної конкуренції.

Як повідомило виданню Middle East Eye високопоставлене джерело в уряді Туреччини, прогноз правлячої Партії справедливості та розвитку, побудований на поточній динаміці підрахунку голосів, свідчить, що ймовірність того, що Ердоган переможе у першому турі з результатом у діапазоні від 50,2%. до 50,4% голосів, що становить 50%. Інші 50% вказують на сценарій другого туру.

Дані власних підрахунків Республіканської народної партії (її головою є Киличдароглу) свідчать, що Киличдароглу та Ердоган виходять до другого туру виборів. За даними партії станом на 20.48, після відкриття 107,4 тис. скриньок для голосування (із 192,2 тис.), Ердоган лідирує з результатом 47,70%, у Киличдароглу — 46,54%. Сам Киличдароглу залишив у Твіттері о 19.53 за місцевим часом лаконічне повідомлення: «Ми попереду».

Попередні офіційні результати виборів Вища виборча рада (YSK — аналог російської Центральної виборчої комісії) обіцяла оприлюднити у ніч на понеділок, 15 травня. Остаточні результати мають бути опубліковані 19 травня.

Результати голосування поки що розходяться з результатами опитувань громадської думки, проведених трохи більше, ніж за тиждень до виборів. Так, компанія Konda за підсумками опитування від 6−7 травня прогнозувала перемогу Киличдароглу з показником 49,3% голосів, а Ердогану передбачала друге місце та підтримку 43,7% населення.

Партія Ердогана — Партія справедливості та розвитку — поки що лідирує на парламентських виборах. Після опрацювання 97,84% бюлетенів політична сила отримує 35,4% голосів, Республіканська народна партія — 25,38%.

Ердоган 14 травня проголосував на виборчій дільниці в одній із шкіл у стамбульському районі Ускюдар. У дільниці президента та його дружину Еміне зустріла натовп прихильників. Заходи безпеки в будівлі були посилені: школу охороняли співробітники служб безпеки; також поруч була бронемашина. На відео, знятому на ділянці, видно, як Ердоган роздав дітям гроші з нагоди Дня матері, що відзначається у країні.

Дітям під час голосування Ердогана також дарували іграшки: машинки хлопчикам та ляльки дівчаткам. Вранці Ердоган заявив, що стежитиме за підсумками виборів зі Стамбула, але після голосування змінив рішення і прибув до Анкари, у свою резиденцію у Бештепі.