В «Аэрофлоте» приказали молчать о неисправностях самолетов – у россиян дефицит запчастей

https://racurs.ua/n183043-v-aeroflote-prikazali-molchat-o-neispravnostyah-samoletov-u-rossiyan-deficit-zapchastey.html

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Компанія «Аерофлот» випустила внутрішнє розпорядження, згідно з яким старші бортпровідники повинні вносити дані про технічні відмови та несправності обладнання салону до бортового журналу (Cabin Log Book) лише після погодження з командиром повітряного судна.

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Про це пише видання «Проект» у матеріалі про стан російської авіації в умовах санкцій. Видання має копію розпорядження, його справжність підтвердили кілька джерел в «Аерофлоті».

Як пояснив «Проекту» один зі старших бортпровідників «Аерофлоту», якщо до початку повномасштабного вторгнення військ рф в Україну і санкціями, що послідували за ним, до бортового журналу вносилися всі дефекти, то тепер про них потрібно лише повідомляти усно.

Головна мета такого розпорядження — щоб літаки не залишалися на землі через несправність, яка за документами забороняє судну літати до її усунення, — розповів на умовах анонімності колишній співробітник «Аерофлоту». — Раніше, до війни, це правило суворо дотримувалося: писали кожну дрібницю і все це лагодили.

Така ж практика, за словами джерела «Проекта» в технічних службах, поширена і в інших авіакомпаніях.

Мова, зазначає видання, може йтися і про несправності, що загрожують безпеці. Зокрема, «Проект» пише, що 2022 року літак «Аерофлоту» здійснив рейс з ОАЕ до Москви без повного комплекту кисневих балонів на борту — командир судна вирішив не вносити запис до бортового журналу, щоб уникнути затримки вильоту.

Санкції, накладені після початку війни, забороняють, серед іншого, постачати росії літаки американського та європейського виробництва, а також запчастини для них.

Авіакомпанії рф намагаються боротися з нестачею запчастин закуповуючи їх у третіх країнах або розбираючи свої літаки. З березня по серпень 2022 року російські компанії закупили за кордоном запчастини та комплектуючі європейських та американських виробників на загальну суму близько 44 млн рублів.

У 2021 році тільки «Аерофлот» витратив на ці цілі приблизно в 10 разів більше. При цьому, як зазначає «Проект», найчастіше йдеться про купівлю запчастин, що вже були у використанні, знятих з інших літаків, а не про придбання нових.

Російські авіакомпанії розбирають на запчастини та літаки зі своїх парків. Проект на підставі даних авіатрекера Flightradar підрахував, що як мінімум 11,4% парку найбільших російських компаній не виконувало польоти понад три місяці. Це не означає, що всі ці літаки відправлені на запчастини, але частина з них може бути розібрана, на що, пише «Проект», вказує, наприклад, те, що серед літаків, що не здійснювали польоти, є і ті, про розбирання яких вже було відомо.