СБУ опубликовала запись разговоров беглого олигарха Фирташа

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Олігарху Дмитру Фірташу, трьом керівникам РГК і п’ятьом очільникам облгазів повідомили про підозру у привласненні, розтраті майна та відмиванні коштів. СБУ уточнила, що схема з розкрадання газу працювала з 2016 по 2022 рік. Підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення.

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СБУ опублікували запис розмов олігарха-втікача Фірташа.

На них він особисто займається корупційними схемами в газовій сфері. Він віддає команди керівнику підконтрольної йому компанії «РГК», як виводити 120 млн грн з рахунків, обговорює махінації в реєстрі юросіб та переживає з приводу можливої націоналізації.

СБУ також детально описала газову схему.

До організації оборудки причетні підсанкційний олігарх і топ-менеджмент підконтрольних йому компаній. Серед них керівники «Регіональної Газової Компанії» (РГК), яка фактично управляє 20 міськ- та облгазами, що становить 70% всіх газорозподільних мереж України.

За даними судово-економічної експертизи, лише протягом 2021 року незаконна діяльність фігурантів завдала державі збитків у понад 4,2 млрд грн. При цьому загальна сума шкоди, за попередніми оцінками, протягом 2016−2022 років може становити понад 18 млрд грн.

Як свідчать матеріали слідства, посадовці «облгазів Фірташа» розкрадали понад 70% коштів, які передбачалися на закупівлю блакитного палива. Йдеться про привласнення грошей звичайних українців, які оплачували комунальні платежі.

Схема полягала у тому, що облгази, підконтрольні Фірташу, «купували» паливо у підконтрольної йому ж компанії. Але в реальності отримували не більше 30% від проплаченого обсягу газу.

Дефіцит, який утворювався через цю махінацію, покривали коштом блакитного палива, що знаходилось у державній власності — облгази просто відбирали «недоотримане» паливо із газотранспортної системи України.

При цьому державі за це майже не платили, посилаючись на «відсутність коштів». За наявними даними, облгази Фірташа сплатили державному оператору української ГТС в середньому 30% від загальної вартості відібраного газу.

Надалі фігуранти виводили гроші у тінь через мережу підконтрольних олігарху комерційних структур. Із року в рік вони нарощували завдані для держави збитки.