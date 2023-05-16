Кремль планирует дискредитировать пригожина как предателя - ISW

https://racurs.ua/n183077-kreml-planiruet-diskreditirovat-prigojina-kak-predatelya-isw.html

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Намагання засновника ПВК «Вагнер», воєнного злочинця євгена пригожина співпрацювати з українською розвідкою, про що повідомляло видання The Washington Post, були елементом його ворожнечі з міністерством оборони росії, ніж атакою на воєнного злочинця, президента рф володимира путіна. Таку думку висловили аналітики американського «Інституту вивчення війни» (ISW).

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ISW прокоментували ситуацію з інформацією про нібито спроби пригожина вийти на українську розвідку та обміняти інформацію про позиції військових рф на контроль над Бахмутом.

В кремлі, ймовірно, знали про потенційні контакти пригожина з українською стороною. Тому оточення путіна готує механізми дискредитації пригожина як зрадника.

Неназвані джерела у кремлі повідомили, що адміністрація президента росії готує інформаційну операцію з публічної дискредитації Пригожина, але зазначили, що кремль навряд чи загрожуватиме йому, поки сили «Вагнера» перебувають на передовой. Пригожин командує вагнерівцями на Донбасі, і його відсторонення порушило б позиції росіян у Бахмуті, а такий ризик путін навряд чи піде, — зазначили в ISW.

Окрім цього, кремль не може змістити пригожина, бо група «Вагнера» — приватна компанія, і єдиний спосіб змінити її власника полягає у встановленні контролю над найманцями.

Щоб вивести пригожина з-під його контролю над «Вагнером», за іронією долі потрібно було б встановити прямий контроль кремля над групою найманців, від якої путін щосили намагається зберігати формальну дистанцію, — додали в ISW.

Нагадаємо, українські сили підтвердили обмежені успіхи на полі бою під час нещодавніх локальних контратак у Бахмуті та його околицях.