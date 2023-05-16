Социологи выяснили отношение украинцев к единому телемарафону

https://racurs.ua/n183111-sociologi-vyyasnili-otnoshenie-ukraincev-k-edinomu-telemarafonu.html

Ракурс

Понад 19% українців на запитання «Що з наведеного найбільше псує вам настрій?» обрали відповідь — перегляд «Єдиних новин». Лише 5% опитаних відповіли, що телемарафон покращує їм настрій.

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11,3% опитаних псує настрій спілкування в соцмережах.

Понад 22% респондентів слідкують за прогнозами щодо війни від західних аналітиків. Про це свідчать результати опитування, яке 28 квітня — 3 травня провів Центр Разумкова на замовлення ZN.UA.

На запитання «Що допомагає вам упоратися з невпевненістю в майбутньому?» 22,8% українців відповіли: «Слідкую за прогнозами щодо війни від західних аналітиків», а 24,6% — «Слідкую за прогнозами голови ГУР Буданова, інших українських військових та аналітиків».

Майже 5% опитаних переглядає гороскопи та слухає думку астрологів.

Опитування проводилося з 28 квітня по 3 травня 2023 року методом face-to-face у 22 областях України та Києві. Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.