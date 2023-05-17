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Взрыв прогремел в оккупированном Енакиево на Донбассе. Фото:
Взрыв прогремел в оккупированном Енакиево на Донбассе (ФОТО)https://racurs.ua/n183137-vzryv-progremel-v-okkupirovannom-enakievo-na-donbasse-foto.htmlРакурс
Вибух прогримів в окупованому Єнакієвому Донецької області в середу, 17 травня.
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Наразі невідомо, що саме вибухнуло на території, яку тимчасово контролює ворог. Однак на фото, яке публікують у соцмережах, видно, що над містом підіймається чорний дим. Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram.
Окуповане Єнакієве зустрічає українську «бавовну». Красиво… — йдеться у повідомленні.
Як відомо, Єнакієве — одне з найбільших, захоплених бойовиками, міст Донецької області, а також батьківщина президента-втікача Віктора Януковича.
Із квітня 2014 року місто перебуває під контролем самопроголошеної Донецької народної республіки. Єнакієве розташоване між Горлівкою і Дебальцевим й віддалене від лінії розмежування.
Тим часом в окупованому Маріуполі почали з’являтися українські листівки з натяком, що місто вже незабаром знову повернеться під контроль України. Місцеві партизани розклеїли листівки з написом «українське літо» та цифрами, що, ймовірно, вказують на 1 серпня.
Нагадаємо, 13 травня в окупованому Луганську були влучання у місцевий військкомат, де розташовувалися російські окупаційні війська. А в селі Республіка Маріупольського району по позиціях окупантів було дев’ять «прильотів». Внаслідок влучань загинули щонайменше 50 загарбників.
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