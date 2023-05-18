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За інформацією видання, у проміжку між 11.20 та 13.10 18 травня з аеродрому «Барановичі» на аеродром «Мачулищі» перебазували вісім винищувачів Су-34 і два Су-30СМ
військово-космічних сил рф.
Россия перебросила в белорусские «Мачулищи» 10 истребителей - СМИ
Россия перебросила в белорусские «Мачулищи» 10 истребителей — СМИ (ФОТО)https://racurs.ua/n183167-rossiya-perebrosila-v-belorusskie-machulischi-10-istrebiteley-smi-foto.htmlРакурс
На білоруський аеродром «Мачулищі», розташований у Мінській області, окупаційна армія країни-агресора росії перебазувала 10 винищувачів. Про це пише моніторинговий канал «Беларускі Гаюн».
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За інформацією видання, у проміжку між 11.20 та 13.10 18 травня з аеродрому «Барановичі» на аеродром «Мачулищі» перебазували вісім винищувачів Су-34 і два Су-30СМ
військово-космічних сил рф.
Наразі усі 10 бомбардувальники перебувають на аеродромі «Мачулищі».
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