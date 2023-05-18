В джунглях Колумбии четыре ребенка выжили в авиакатастрофе — их ищут 17 дней

https://racurs.ua/n183175-v-djunglyah-kolumbii-chetyre-rebenka-vyjili-v-aviakatastrofe-ih-ischut-17-dney-foto.html

Ракурс

У джунглях Колумбії військові продовжують шукати трьох дітей та немовля, які уціліли під час авіакатастрофи літака. Йдеться про дітей 13-ти, дев’яти і чотирьох років, а також 11-місячне немовля.

.

На борту літака Cessna 206 на момент авіатрощі 1 травня перебувало семеро людей, у нього відмовив двигун. Троє дорослих, зокрема пілот, загинули одразу — їхні тіла знайшли всередині літака. Усі діти вижили та вирушили у джунглі. Рятувальники під час пошуку знаходили фрукти, які ті їли, а також імпровізовані укриття з рослин.

Спочатку президент Колумбії Густаво Петро написав у Twitter, що дітей вдалося знайти живими. Проте згодом військові спростували його слова, вказавши, що пошуки досі тривають. Згодом він вибачився за дезінформацію.

До пошуків залучені літаки й гвитокрили армії та Повітряних сил Колумбії, а також пожежники та представники управління цивільної авіації. Розшук дітей ведеться в густих джунглях колумбійської провінції Какета.