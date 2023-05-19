Кремль "ударил" по Обаме - экс-президенту США закрыли дорогу в рф

https://racurs.ua/n183219-kreml-udaril-po-obame-eks-prezidentu-ssha-zakryli-dorogu-v-rf.html

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У відповідь на антиросійські санкції в стоп-лист для в’їзду до росії внесено колишнього президента США Барака Обаму.

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Про це увечері 19 травня повідомили у МЗС запоребрика.

МЗС рф заборонило в’їзд до країни 500 громадян США. Серед них — Барак Обама та «причетні до переслідувань інакодумців-учасників штурму Капітолія».

У відповідь на антиросійські санкції, що регулярно вводяться адміністрацією [президента США] Джо Байдена, які покликані, за задумом Вашингтона, завдати росії максимальної шкоди, персонально торкнувшись офіційних осіб і простих громадян нашої країни, в порядку контрзаходів закривається в’їзд у Російську Федерацію для 500 американців, — йдеться у заяві російського відомства.

Серед громадян США, які потрапили в «стоп-лист» — конгресмени та голови компаній військово-промислового комплексу, які постачають озброєння в Україну, коміки Стівен Колбер та Джиммі Кіммел, а також «ті, хто безпосередньо причетний до переслідувань інакодумців слідами так званого „штурму“ Капітолію»".

Іншого американського екс-лідера Дональда Трампа у списку немає.

Раніше США анонсували черговий пакет санкцій. До нього потрапили 69 російських організацій.