В оккупированном Мариуполе раздались взрывы

https://racurs.ua/n183221-v-okkupirovannom-mariupole-razdalis-vzryvy-video.html

Ракурс

В окупованому московитами Маріуполі увечері 19 травня пролунали вибухи. Українські та російські пабліки в Телеграм та Фейсбук публікують відео та фото обстрілу Маріуполя та його наслідків.

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Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про вибухи на околиці міста та в районі аеропорту.

Прильоти між селом Агробаза та містом, в районі базування окупантів. Також було чутно вибухи біля аеропорту, — написав Андрющенко в ТГ-каналі.

Російські джерела повідомляють, що нібито прилетіло чотири невстановлені ракети.

«Мілітарний» пише, що за декілька годин до цього рф перемістила гелікоптери з Брянська до Маріуполя.