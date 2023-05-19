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Ракурс
В оккупированном Мариуполе раздались взрывы

В оккупированном Мариуполе раздались взрывы (ВИДЕО)

19 мая 2023, 21:34
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В окупованому московитами Маріуполі увечері 19 травня пролунали вибухи. Українські та російські пабліки в Телеграм та Фейсбук публікують відео та фото обстрілу Маріуполя та його наслідків.


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Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про вибухи на околиці міста та в районі аеропорту.

Прильоти між селом Агробаза та містом, в районі базування окупантів. Також було чутно вибухи біля аеропорту, — написав Андрющенко в ТГ-каналі.

Російські джерела повідомляють, що нібито прилетіло чотири невстановлені ракети.

«Мілітарний» пише, що за декілька годин до цього рф перемістила гелікоптери з Брянська до Маріуполя.

Источник: Ракурс


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