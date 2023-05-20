Где Залужный? Россияне запустили информационную волну о якобы исчезновении главнокомандующего

https://racurs.ua/n183252-gde-zalujnyy-rossiyane-zapustili-informacionnuu-volnu-o-yakoby-ischeznovenii-glavnokomanduuschego.html

Ракурс

Росіяни запустили інформаційну хвилю про нібито зникнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Фейк розвінчала 20 травня заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

.

Главком на місці. Робить свою роботу. Щойно спілкувались. Це типова інформаційна технологія спрямована на деморалізацію нашого війська. По часу дії вона дуже коротка — від декількох годин до одного дня. Бо інформацію легко перевірити. А ефект від неї очікується у разі влучного моменту поширення та масовості, — написала Маляр у своїх соцмережах.

Вона вважає, що московити обрали для поширення хвилі про зникнення Залужного момент піку напруги в Бахмуті, коли «навіть декілька деморалізованих військових з нашого боку їм полегшать ситуацію».

Заради цього росіяни почали ширити й передчасні повідомлення про «взяття» Бахмута.

Раніше маляр в ефірі телемарафону розповіла, що три новини про «загибель» українських командувачів з’явилися з російської сторони за останні тижні.

На її думку, це свідчить про те, що на воєначальників готується замах.

У хронологічному порядку: Танцюра, Сирський, Залужний. З одного боку, це просто перевірити та спростувати. Власне, що й було зроблено. З іншого — треба розуміти, що росіяни схильні до фальстартів і нерідко працівники їхнього інформаційного фронту видають інформацію, не отримавши підтвердження від безпосередніх виконавців, — наголосила Маляр.

Об'єктивно те, заявила вона, що під час війни росіяни зацікавлені у знищенні українського військово-політичного керівництва. Тому питання його персональної безпеки «зараз має стратегічне значення», сказала Маляр.