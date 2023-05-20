Ватикан подтвердил, что организует миротворческую миссию в попытке добиться перемирия

https://racurs.ua/n183253-vatikan-podtverdil-chto-organizuet-mirotvorcheskuu-missiu-v-popytke-dobitsya-peremiriya.html

Ракурс

Папа Римський Франциск попросив голову Італійської єпископальної конференції Маттео Зуппі організувати миротворчу місію, щоб спробувати досягти перемир’я в Україні.

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Про це 20 травня повідомляє офіційний сайт Ватикану.

У четвер преса Ватикану повідомляла, що Україна та росія нібито погодилися прийняти спецпосланців Папи Римського, щоб обговорити можливе перемир’я. За даними видання Il Sismografo, Зуппі мав відправитися до Києва, а до Москви планував поїхати префект Конгрегації східних церков архієпископ Клаудіо Гуджеротті.

Я можу підтвердити, що папа Франциск доручив кардиналу Маттео Зуппі, архієпископу Болоньї та голові Італійської єпископальної конференції очолити місію […], яка сприятиме ослабленню напруженості в українському конфлікті, — сказав журналістам голова прес-служби Ватикану Маттео.

Франциск вперше заговорив про намір організувати миротворчу місію, коли повертався з поїздки до Угорщини у квітні, але тоді він не повідомив подробиць.

Нагадаємо, минулими вихідними Ватикан відвідав президент України Володимир Зеленський. Це сталося під час турне президента Європою.