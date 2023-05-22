Взрывы и стрельба в белгородской области. Фото:

https://racurs.ua/n183295-vzryvy-i-strelba-chto-proishodit-v-belgorodskoy-oblasti-rf-video.html

Ракурс

Вибухи та стрілянина відбуваються 22 травня у бєлгородській області росії.

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Російські пропагандистські ресурси поширюють відео і повідомляють про знищення прикордонного пункту «Грайворона». Тим часом жителі бєлгорода поширюють відео із волаючою в обласному центрі сиреною, а губернатор бєлгородської області в’ячеслав гладков заявив, що з ранку грайворонський міський округ перебуває під обстрілом. Про це пишуть місцеві та російські Telegram-канали.

Також влада рф підтверджує роботу ППО в регіоні, заявляє про падіння ракети на території села антонівка. Під мінометним вогнем нібито перебуває село козинка. А в грайвороні снаряди влучили на територію автотранспортного підприємства.

Легіон «Свобода Росії», який воює на боці України, 22 травня записав відеозвернення із закликом до росіян боротися за вільну від путінської диктатури росії. Бійці попросили жителів прикордонних російських регіонів залишатися вдома, не чинити опір та не боятися, бо воює легіон лише проти армії рф. Там також пообіцяли опублікувати деталі згодом.

Російський Telegram-канал Shot пише про «запеклий бій з українською ДРГ» на кордоні Бєлгородської області біля села Дронівка. З обох боків нібито «залучено військову техніку, в небі помічено кілька дронів».

Нагадаємо, 22 травня Telegram-канали повідомляли, що в прикордонних з Україною районах бєлгородської області рф були помічені озброєні підрозділи, ймовірно, російських добровольців з вертольотами та танками. В області гримлять вибухи. У самому бєлгороді лунають сигнали повітряної тривоги.