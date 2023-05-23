Концерт Лободы в Киеве отменен

https://racurs.ua/n183335-koncert-lobody-v-kieve-otmenen.html

Ракурс

Концерт співачки Світлани Лободи у Києві скасовано.

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Про це в Інстаграм оголосили організатори виступу — агенція Osokor.Residenсe.

Спочатку зі сторінок Osocor у соцмережах зникло оголошення про концерт Лободи. Так само з сайтів-операторів видалили сторінки про концерт.

Раніше клініка «Охматдит» заявила, що з нею не погоджували «благодійний» концерт Лободи, що мав відбутись начебто на підтримку медзакладу.

Благодійний концерт Лободи «Made in U» мав відбутися 25 серпня в Osocor Residence у Києві, з його допомогою планували зібрати кошти на відновлення ЛОР-відділення лікарні «Охматдит».

Кошти планують витратити на ремонт і облаштування оглядових, палат, кухні-їдальні та дитячої кімнати.

Противники виступу співачки вважали, що організатори концерту через благодійність намагаються виправити імідж Лободи в Україні.

Шановні, невже ви не розумієте, що цього концерту не буде? Ми вам не дамо його провести, — писали обурені українці на сторінках Osocor Residence.

За чотири дні після широкомасштабного вторгнення росії в Україну Лобода опублікувала звернення, в якому закликала «зупинити цей жах». Проте рф у її зверненні не згадується.

Я хочу сказати, що в моїй країні, в Україні, відбувається повномасштабна війна. Людей убивають, люди змушені ховатися по підвалах, їм нема чого їсти, і з ними поряд маленькі діти. Серед моїх підписників десять мільйонів росіян. Я вас дуже прошу, тих, хто може зупинити цей жах. Адже ми всі — ми всі маленькі люди. Але ж ми всі хочемо миру, — писала Лобода.

Згодом співачка почала давати інтерв’ю, в яких прагнула акцентувати на «патріотичній позиції». Лобода також розповідала, що допомагає українцям, які постраждали від війни.

Перед цим Світлана постійно виступала в росії та в окупованому нею Криму. Вона також брала участь у російських пропагандистських телешоу та згодом відмовилась від концертів в Україні.