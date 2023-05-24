Энергоблоки оккупированной ЗАЭС, фото: ГУР

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Російські окупанти, попри численні заклики з боку МАГАТЕ та світових лідерів, не зменшують свою присутність на Запорізькій АЕС.

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Наразі територію енергоблоків № 1, 2, 4 фактично використовують як логістичну та військову бази. Про це сьогодні, 24 травня, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.

Зазначається, що на вказаних майданчиках на постійній основі перебуває особовий склад рашистів, бронетехніка та вантажівки:

кількість транспорту та військовослужбовців постійно змінюється. Біля кожного енергоблока протягом одного дня може перебувати від 5 до 20 одиниць техніки;

ротація відбувається приховано під час комендантської години (з 23.00 до 5.00);

усі вантажівки щільно затентовані. Є інформація, що в них можуть перебувати боєприпаси та вибухівка.

Співробітників чергових змін, які мають проводити огляд енергоблоків щонайменше 1−2 рази на тиждень, не допускають на контрольовану територію. Тих, хто намагався провести контрольні обходи, піддавали побиттям та катуванням. Декілька з них перебувають в госпіталі у важкому стані, — наголошують у ГУР.

Зазначається, що дії окупантів вже призвели до низки аварійних ситуацій під час яких Запорізька АЕС відключалася від енергоживлення.