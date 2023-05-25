3 млрд долл. Абрамовича от продажи «Челси» очень скоро поступят украинцам

3 млрд дол. Абрамовича от продажи "Челси" очень скоро поступят украинцам

https://racurs.ua/n183390-3-mlrd-doll-abramovicha-ot-prodaji-chelsi-ochen-skoro-postupyat-ukraincam.html

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2,35 млрд фунтів (2,9 млрд дол.), отримані фірмою Романа Абрамовича від вимушеного продажу футбольного клубу «Челсі» (Лондон), через рік після продажу, можливо, підуть, як і планувалося, на програми допомоги постраждалим від війни в Україні.

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Як пише британська газета Times, на наступному тижні виповниться рік після продажу і спеціально заснований фонд сподівається, що до цього часу всі формальності будуть нарешті улагоджені, і він отримає виручені гроші.

Ми вважаємо, що ми вже на фінальній стадії. Наступного тижня виповнюється рік, і ми сподіваємося, що всі юридичні питання до цього часу будуть вирішені, — сказав голова фонду, колишній директор британського відділення Юнісеф Майк Пенроуз.

Британська влада вважає Абрамовича персоною, наближеною до Кремля, і наклала на нього санкції у зв’язку з нападом росії на Україну. Продати «Челсі» йому дозволили лише за умови, що гроші підуть на допомогу постраждалим від війни.

2,35 млрд фунтів лежать замороженими на рахунку фірми Абрамовича Fordstam, і має дати згоду на переказ грошей фонду на чолі з Пенроузом.

Майк Пенроуз пояснює, що залагодження формальностей зайняло так багато часу, зокрема, тому що в Британії за цей час змінилося три уряди.