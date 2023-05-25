У Брежнева в Киеве забрали одну из наград

https://racurs.ua/n183414-u-brejneva-v-kieve-zabrali-odnu-iz-nagrad.html

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Київрада 25 травня позбавила генсека СРСР Леоніда Брежнєва звання почесного громадянина столиці.

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Брежнєв був першим, хто його отримав. Це сталося після того, як генсек відкрив у Києві меморіал Батьківщині-матері.

Напередодні другого у період повномасштабної війни Дня Києва, який традиційно відзначається щорічно в останню неділю травня, депутатський корпус столиці вирішив зробити ревізію списку тих, хто має звання почесного громадянина міста.

Спочатку в порядку денному засідання Київради фігурувало скасування такого титулу лише для генсека ЦК КПРС Леоніда Брежнєва.

Утім розгляд перенесли на 25 травня. Бо, як пояснив заступник міського голови — секретар Київради Володимир Бондаренко, під критерії, за якими позбавляють звання «Почесний громадянин міста Києва», підпадає ще низка представників радянської номенклатури.

За розгляд цього рішення проголосували 76 депутатів із 93 присутніх. Отож, у четвер, 25 травня, це питання розглянули на пленарному засіданні Київради.