Президент Бразилии Лула отказался лететь к путину

https://racurs.ua/n183470-prezident-brazilii-lula-otkazalsya-letet-k-putinu.html

Ракурс

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва повідомив, що провів телефонну розмову з володимиром путіним та підтвердив свою готовність взяти участь у мирних переговорах росії та України.

.

Я підтвердив готовність Бразилії, поряд з Індією, Індонезією та Китаєм, говорити з обома сторонами конфлікту у прагненні миру, — написав Лула у Твіттері.

Він також подякував путіну за запрошення взяти участь у Петербурзькому міжнародному економічному форумі, але був змушений відмовитися, оскільки «не може відвідати росію зараз».

Лула мав зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у кулуарах саміту G7 у Хіросімі, але переговори зірвалися через нестикування в розкладі, пише Reuters.

В ОП пояснили, чому Зеленський не зустрівся з бразильським лідером.

Нічого з президентом Бразилії не сталося. У дипломатії є таке поняття, як неспівпадання графіків. От це і сталося, — сказав в інтервʼю «Радіо Свобода» заступник голови ОП Ігор Жовква.

За його словами, і Зеленського і в Лули намір зустрітися був.

Раніше лідер Бразилії заявив, що український президент не прийшов на заплановану зустріч. У квітні він розлютив багатьох людей на Заході припущенням, що і Україна, і Росія винні у війні, а США та європейські країни мають припинити давати зброю Україні.