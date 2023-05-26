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Президент Бразилии Лула отказался лететь к путину
Президент Бразилии Лула отказался лететь к путинуhttps://racurs.ua/n183470-prezident-brazilii-lula-otkazalsya-letet-k-putinu.htmlРакурс
Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва повідомив, що провів телефонну розмову з володимиром путіним та підтвердив свою готовність взяти участь у мирних переговорах росії та України.
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Я підтвердив готовність Бразилії, поряд з Індією, Індонезією та Китаєм, говорити з обома сторонами конфлікту у прагненні миру, — написав Лула у Твіттері.
Він також подякував путіну за запрошення взяти участь у Петербурзькому міжнародному економічному форумі, але був змушений відмовитися, оскільки «не може відвідати росію зараз».
Лула мав зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у кулуарах саміту G7 у Хіросімі, але переговори зірвалися через нестикування в розкладі, пише Reuters.
В ОП пояснили, чому Зеленський не зустрівся з бразильським лідером.
Нічого з президентом Бразилії не сталося. У дипломатії є таке поняття, як неспівпадання графіків. От це і сталося, — сказав в інтервʼю «Радіо Свобода» заступник голови ОП Ігор Жовква.
За його словами, і Зеленського і в Лули намір зустрітися був.
Раніше лідер Бразилії заявив, що український президент не прийшов на заплановану зустріч. У квітні він розлютив багатьох людей на Заході припущенням, що і Україна, і Росія винні у війні, а США та європейські країни мають припинити давати зброю Україні.
Газета La Razon пише, що президент Бразилії Лула да Сілва тричі уникав зустрічі з Володимиром Зеленським на саміті G7 у Хіросімі. На одній із зустрічей лідери країн віталися з Зеленським, а президент Бразилії — ні. Він почувався «трохи незручно» через те, що перебував із ним в одній кімнаті, пише газета. Лула навіть уникав погляду в бік президента України.
Сам да Сілва казав, що «засмучений» тим, що не зміг зустрітися з Зеленським на саміті, бо останній нібито запізнився.
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