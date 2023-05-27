Пришло время возвращать свое - видео от Залужного

https://racurs.ua/n183473-prishlo-vremya-vozvraschat-svoe-video-ot-zalujnogo.html

Ракурс

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний опублікував у своїх соцмережах 27 травня відео з молитвою за визволення України.

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Благословіть наш рішучий наступ! — йдеться у ролику за участі бійців ЗСУ.

Залужний пояснив, що йдеться про відео, присвячене визволенню України від російських загарбників.

На створення відеоролика авторів надихнула Молитва українського націоналіста, написана Осипом Мащаком у 1920-х роках, хочі текст тут зовсім інший.

Це молитва за визволення України. З такими словами та думками наші героїчні воїни йдуть у наступ, щоб звільнити Україну від російських окупантів і підняти Прапор перемоги, — прокоментував головнокомандувач це відео.

Ось повний текст молитви:

Україно, рідна земля-мати, Господь, отець наш небесний, Благословіть! Я йду знищувати ворогів землі рідної, вбивць моїх братів, ґвалтівників моїх посестр. Нехай рука моя буде твердою, щоб вбивати ворогів! Нехай око моє буде ясним, щоб вбивати ворогів! Нехай зброя моя буде справна, щоб вбивати ворогів! Нехай воля моя буде сталь, щоб вбивати ворогів! Україно, рідна земля-мати, Господь, отець наш небесний, Благословіть! Наш рішучий наступ! Нашу священну помсту! Нашу святу перемогу! Приєднуйся до тих, хто підніме прапор нашої перемоги! Ставай до лав Збройних Сил України!

Ролик створили на волонтерських засадах українські компанії та митці.