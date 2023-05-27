Саммит НАТО в Вильнюсе будет защищать немецкий Patriot

https://racurs.ua/n183487-sammit-nato-v-vilnuse-budet-zaschischat-nemeckiy-patriot.html

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Системи ППО Patriot будуть передислоковані зі Словаччини до Литви для забезпечення безпеки саміту НАТО, який відбудеться у липні.

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Про таку підготовку зустрічі Альянсу у Вільнюсі повідомило Міністерство оборони Німеччини.

Згідно з заявою міністерства, Німеччина на запит НАТО надасть засоби наземного, повітряного та морського базування для забезпечення безпеки зустрічі лідерів НАТО.

Подробиці цих заходів не представлені, але повідомляється, що будуть розгорнуті підрозділи, які зараз знаходяться на східному фланзі НАТО чи в Німеччині.

Саміт Північноатлантичного альянсу відбудеться 11−12 липня.

Нагадаємо, Захід розглядає сценарій прийняття частини України до НАТО. NYT написала, що на Заході розглядають сценарій, згідно з яким до Північноатлантичного альянсу (НАТО) можуть прийняти лише частину України, як це було з Західної Німеччиною у 1955 році.

Видання пише, що для України багато чого буде залежати від ситуації на фронті після контрнаступу, а також від того, чи призведе це до тривалого припинення вогню між сторонами, стабільності кордонів, або ж навіть мирних переговорів.