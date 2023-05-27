Фанат путина подал в отставку с поста лидера правящей партии Сербии

https://racurs.ua/n183492-fanat-putina-podal-v-otstavku-s-posta-lidera-pravyaschey-partii-serbii.html

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Президент Сербії Олександр Вучич подав у відставку з поста лідера панівної «Сербської прогресивної партії».

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Натомість пропонує кандидатуру міністра оборони Вучевича.

Напередодні в країні відбулися масштабні мітинги проти насильства на тлі випадків масової стрілянини в Белграді, внаслідок якої загинуло кількадесят людей.

Демонстранти вимагали відставки міністрів та відкликання ліцензій на мовлення телеканалів, що пропагують насильство.

У політичних колах Сербії вважають, що таким чином президент намагається зміцнити свій рейтинг та внутрішньополітичні позиції на тлі погіршення відносин із Заходом.

Вучич керував партією з 2012 року. Наразі він планує очолити новий політичний проєкт — Народний Рух за державу, до складу якого має увійти й Сербська прогресивна партія.

Напередодні відставки з посади у партії, 26 травня, через напругу в Косово Вучич привів армію в повну бойову готовність і наказав підрозділам наблизитися до косовського кордону. Про це стало відомо після того, як серби в кількох косовських муніципалітетах, зокрема у Звечані, зіткнулися з косовською поліцією.

Правоохоронці намагалися допомогти новообраному меру, етнічному албанцю, увійти в його офіс.

У квітні сербські сили в Косово бойкотували місцеві вибори, на яких перемогли мери від албанських партій. Цими днями вони зібралися, щоб не допустити обраних голів до виконання обов’язків.

ЗМІ повідомляли, що косовська поліція застосувала сльозогінний газ. Неподалік, за їхньою інформацією, присутні сили KFOR.