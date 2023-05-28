Саудовская Аравия обвинила рф в невыполнении нефтяных обязательств - WSJ

https://racurs.ua/n183522-saudovskaya-araviya-obvinila-rf-v-nevypolnenii-neftyanyh-obyazatelstv-wsj.html

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Саудівська Аравія незадоволена діями росії у сфері нафтового видобутку. Ер-Ріяд вважає, що москва не дотримується домовленостей щодо скорочення обсягів видобутку нафти, ухвалених в рамках картелю ОПЕК+.

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Про це пише видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела. Саудівські топ-чиновники звернулися до російських колег з проханням дотримуватися узгоджених скорочень. В Ер-Ріяді вважають, що росія продовжує постачати на світовий ринок більше сирої нафти, аніж було погоджено, і це призводить до стагнації нафтових цін, в той час як Саудівська Аравія хотіла б їх підвищення.

Ціни на нафту Brent на світовому ринку нині на 10% нижчі, аніж на початку квітня, коли країни ОПЕК+ вирішили знизити видобуток. У Міжнародному енергетичному агентстві також вважають, що на відміну від Саудівської Аравії, рф не скоротила видобуток на обіцяні 500 тис. барелів на добу. Напруженість, як стверджується, зростає перед зустріччю країн ОПЕК+, запланованою на 4 червня.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що морський експорт нафти з рф зростає шостий тиждень поспіль, незважаючи на заяви москви про скорочення видобутку. При цьому експорт російської нафти до Індії досяг рекордного добового максимуму у квітні.