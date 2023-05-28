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Эрдоган выиграл выборы президента Турции – СМИ
Эрдоган выиграл выборы президента Турции — СМИhttps://racurs.ua/n183535-erdogan-vyigral-vybory-prezidenta-turcii-smi.htmlРакурс
Чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, ймовірно, залишиться на чолі країни на ще один президентський термін. Про це повідомляють державне агентство Anadolu і опозиційне ANKA.
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Ердоган випередив свого конкурента, опозиційного лідера Кемаля Киичдароглу за підсумками другого туру виборів. За даними Anadolu, після відкриття 97,12% виборчих урн Ердоган отримав підтримку 52,21% голосів, Киличдароглу — 47,79%.
За даними ANKA, після відкриття 96,46% урн Ердоган лідирував з 51,78%, Киличдароглу мав 48,22%. Спершу опозиційне агентство повідомляло, що Киличдароглу попереду, однак з наближенням завершення підрахунку воно віддало перевагу Ердогану.
ЦВК Туреччини оприлюднює офіційні дані дещо пізніше за інформаційні агенції. Голова ЦВК Туреччини заявив, що Ердоган лідирує в президентських перегонах з 53,41% після підрахунку 75,42% голосів. У Киличдароглу — 46,59%.
Ердогана вже почали вітати з перемогою іноземні лідери. За даними Anadolu, його привітав емір Катару Тамім ібн Хамад Аль Тані. Також Ердоган отримав привітання від президента Узбекистану Шавката Мірзієєва і прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
Нагадаємо, ключовими питаннями на цих виборах були стрімке зростання інфляції у Туреччині, а також вартості життя. Окрім цього, країна досі бореться з наслідками руйнівних землетрусів, які забрали понад 50 тис. життів.
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