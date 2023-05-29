путин разрешил принудительное перемещение людей с оккупированных территорий Украины и проведение там выборов

https://racurs.ua/n183563-putin-razreshil-prinuditelnoe-peremeschenie-ludey-s-okkupirovannyh-territoriy-ukrainy-i-provedenie.html

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У росії змінився закон про воєнний стан. Підписаний путіним 29 травня закон дозволяє, зокрема, проводити вибори на окупованих територіях та депортувати звідти мешканців.

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У законі «Про воєнний стан» тепер прописано можливість «примусового та контрольованого переміщення громадян з території, де введено воєнний стан, на території, на яких він не введений».

Також після внесених змін до закону «Про воєнний стан» з’явилася можливість проведення референдумів та виборів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, якщо рішення про них прийняв центрвиборчком рф «за результатами консультацій з федеральним органом виконавчої влади, який здійснює функції щодо вироблення та реалізації державної політики, нормативно-правовому регулюванню у сфері оборони, і федеральним органом виконавчої».

Проводити вибори можна буде як на всій території, де запроваджено воєнний стан, так і лише на її частині.

Станом на кінець травня 2023 року воєнний стан запроваджено російськими законами на територіях фейкової днр та лнр, а також окупованих кацапами Запорізької та Херсонської областей.