Морпехам, защищавшим Мариуполь и оказавшимся в плену, возобновили выплаты

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Ракурс

277 військовослужбовцям 501 батальйону морпіхів, які боронили Маріуполь і опинились у полоні росіян, та їхнім сім’ям поновили виплати. Це сталося після того, як Державне бюро розслідувань (ДБР) закрила провадження про їхнє дезертирство.

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Раніше Держбюро повідомило про підозру в держзраді заступнику командира батальйону Костянтину Безсмертному, через якого 277 військових взяли в полон. За даними слідства, Безсмертний перейшов на бік ворога, вмовивши командира здатися. Військовим дали наказ передислокуватися, але насправді їх переправили до днр. Вони цього не знали.

З кінця лютого 2022 року військовослужбовці батальйону здійснювали оборону Маріуполя. У квітні 2023 року роспропагандисти розповсюдили інформацію, що начебто морпіхи 501 батальйону добровільно здалися у полон в оточеному Маріуполі.

Слідчі ДБР встановили факт зради начальника речової служби тилу 501 ОБМП.

У травні 2023 року ДБР розпочало досудове розслідування щодо військовослужбовців батальйону. В цьому ж місяці ДБР прийнято рішення щодо закриття провадження стосовно полонених морпіхів 501 ОБМП. Таке рішення надало підстави уповноваженим органам відновити порушені права полонених морпіхів щодо виплат їх родичам.

Начальнику речової служби тилу 501 ОБМП ВМС Збройних Сил України повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, встановлюється повне коло осіб, які можуть бути причетними до злочину.