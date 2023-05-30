Ракурсhttps://racurs.ua/
Одна из крупнейших оборонных компаний мира BAE Systems откроет офис в Украине
Одна из крупнейших оборонных компаний мира BAE Systems откроет офис в Украинеhttps://racurs.ua/n183613-odna-iz-krupneyshih-oboronnyh-kompaniy-mira-bae-systems-otkroet-ofis-v-ukraine.htmlРакурс
Британська BAE Systems, одна з найбільших оборонних компаній світу, відкриє офіс в Україні. У перспективі йдеться про створення баз для ремонту і виробництва в галузі оборони.
.
Президент Володимир Зеленський провів розмову із представниками BAE Systems. На онлайн-зустрічі сторони домовилися про відкриття офісу й обговорили локалізацію виробничних і ремонтних потужностей.
Ми готові стати великим регіональним хабом для ремонту і виробництва різних видів продукції компанії BAE Systems та зацікавлені в більш глобальних відносинах, ніж ті, що є зараз, — повідомив Зеленський.
Нагадаємо, BAE Systems plc спеціалізується на оборонній та аерокосмічній галузях й є одним із шести найбільших постачальників Пентагону, а також головним партнером у програмі F-35 Lightning II.
BAE Systems Land and Armaments виробляє бойові машини M2 та M3 Bradley, бронетранспортер M113, самохідні гаубиці M109 Paladin і Archer, гаубицю M777, танк Challenger та багато іншого.
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...