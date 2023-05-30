Депутат-слуга Трубицын выехал из Украины 13 мая через «Раву-Русскую» - «Схемы»

https://racurs.ua/n183611-deputat-sluga-trubicyn-vyehal-iz-ukrainy-13-maya-cherez-ravu-russkuu-shemy.html

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Підозрюваний у хабарництві депутат Київської міської ради від «Слуги народу» Владислав Трубіцин виїхав з України 13 травня. Про це пише проект «Радіо Свобода» «Схеми».

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За інформацією джерел «Схем» із доступом до даних перетину кордону, Трубіцин виїхав з України близько 19.00 13 травня у напрямку Польщі через пункт пропуску «Рава-Руська» на власному автомобілі Mercedes S 600.

Журналісти звернулися за коментарем до Державної прикордонної служби України та очікують на відповідь.

Станом на 10.00 30 травня, Трубіцин з-за кордону не повертався. Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала клопотання про оголошення депутата у міжнародний розшук і вимагатиме стягнення застави в розмірі 9 млн 886 тис. грн застави у дохід держави, а також обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Адвокати Трубіцина заявили під час судового засідання, що розривають з ним угоду. Наступне засідання призначили на 5 червня.

Сам депутат у своєму дописі у фейсбук ще у лютому 2022 року повідомляв, що «ніколи і ні від кого не отримував жодних хабарів і тим більше не затримувався на одержанні хабарів». Він додав, що вважає цю справу політичною.

Нагадаємо, 40-річний Владислав Трубіцин є депутатом Київської міськради IX скликання від партії «Слуга народу», головою комісії Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою. Після підозри Трубіцин лише призупинив членство у партії, але при цьому залишався головою постійної комісії.