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Корректировщик ударов рф по энергообъектам получил 15 лет тюрьмы
Корректировщик ударов рф по энергообъектам получил 15 лет тюрьмыhttps://racurs.ua/n183610-korrektirovschik-udarov-rf-po-energoobektam-poluchil-15-let-turmy.htmlРакурс
Суд визнав винним і засудив до 15 років в’язниці з конфіскацією майна мешканця Кропивницького, який коригував ракетні удари воєнних злочинців росії по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Злочинця засуджено за статтею «державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану».
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Про це повідомляють 30 травня Офіс генпрокурора та Служба безпеки України.
Після початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну чоловік почав працювати на військову розвідку росії. Його завербували дистанційно. Він «зливав» дані про енергооб'єкти, розташовані в обласному центрі, а також встановлював GPS-трекери на електричні підстанції для подальшого коригування ракетних ударів по них.
У поле зору російської спецслужби він потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював серед оточуючих.
Державного зрадника затримали у січні 2023 року на місці злочину — під час встановлення трекера на одну із трансформаторних підстанцій Кропивницького.
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