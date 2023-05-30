Коригувальник ударів рф по енергооб’єктах отримав 15 років тюрми

https://racurs.ua/ua/n183610-koryguvalnyk-udariv-rf-po-energoobiektah-otrymav-15-rokiv-turmy.html

Ракурс

Суд визнав винним і засудив до 15 років в’язниці з конфіскацією майна мешканця Кропивницького, який коригував ракетні удари воєнних злочинців росії по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Злочинця засуджено за статтею «державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану».

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Про це повідомляють 30 травня Офіс генпрокурора та Служба безпеки України.

Після початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну чоловік почав працювати на військову розвідку росії. Його завербували дистанційно. Він «зливав» дані про енергооб'єкти, розташовані в обласному центрі, а також встановлював GPS-трекери на електричні підстанції для подальшого коригування ракетних ударів по них.

У поле зору російської спецслужби він потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював серед оточуючих.

Державного зрадника затримали у січні 2023 року на місці злочину — під час встановлення трекера на одну із трансформаторних підстанцій Кропивницького.