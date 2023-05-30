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Бойцы ССО устроили засаду на херсонском острове и уничтожили катер рф
Бойцы ССО устроили засаду на херсонском острове и уничтожили катер рф (ВИДЕО)https://racurs.ua/n183609-boycy-sso-ustroili-zasadu-na-hersonskom-ostrove-i-unichtojili-kater-rf-video.htmlРакурс
Воїни Сил спеціальний операцій влаштували вдалу засідку на солдатів окупаційної армії росії на одному з островів у Херсонській області.
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Про це повідомляє прес-служба ССО.
Боєць морського центру ССО розповів, що їм було поставлено завдання висадитися на один з островів у Херсонській області, провести там зачистку та зайняти позиції. Перебуваючи на острові захисники помітили рух російського катера з групою окупантів. Оператори бойової групи миттєво відкрили щільний вогонь по ворогу. Воїни знищили російського командира та човняра, який вів катер. Після цього бійці ССО відійшли, адже згодом по острову почала працювати артилерія рф.
Коли ситуація стабілізувалася, українські воїни вийшли до ворожого човна, аби повністю знищити його.
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