Памятник Пушкину был демонтирован в Риге

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Ракурс

У Ризі демонтували пам’ятник російському поетові Олександру Пушкіну. Ризька дума повідомила, що зараз статую переміщено на склад, а пізніше буде передано музею Латвійської спілки художників.

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З початку війни в Україні пам’ятник Пушкіна неодноразово ставав об'єктом політичних дискусій у Латвії. Його обливали фарбою та називали символом російського імперіалізму. Згодом була подана петиція про знесення пам’ятника, яка набрала 1 тис. 600 підписів. Водночас проросійське населення було проти дерусифікації й несло до пам’ятника квіти.

У березні 2023 року Рада з питань пам’ятників Ризької думи порекомендувала перенести статую Пушкіна, оскільки було з’ясовано, що її встановлення було проведено незаконно, адже його свого часу не погодили ні Рада зі збереження та розвитку Ризького історичного центру, ні Державна інспекція із захисту пам’яток культури.

Ризька дума висловила підтримку перенесенню пам’ятника Пушкіну.