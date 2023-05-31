Легион «Свобода россии» вербует россиян для штурма москвы - The Times

https://racurs.ua/n183621-legion-svoboda-rossii-verbuet-rossiyan-dlya-shturma-moskvy-the-times.html

Ракурс

Легіон «Свобода росії» вказав, що російські партизани, які атакували сили кремля з території України, мають «тисячі» охочих вступити до їхніх лав і продовжуватимуть рейди на кордоні, поки їхні сили не стануть достатньо великими для штурму москви.

.

Про це пише видання The Times з посиланням на бійця легіону «Свобода росії» із позивним Цезар.

У нас є серйозні можливості. У нас є міномети, бронемашини, «Стінгери», переносні протитанкові комплекси і високоефективний підрозділ безпілотної розвідки, — вказав Цезар.

Він додав, що у легіоні «Свобода росії» налічується 500−1000 бійців.

З його слів, вони планують збільшувати чисельність у міру того, як все більше росіян будуть готові повстати проти режиму диктатора володимира путіна.

Цезар наголосив, що добровольці спочатку утримуватимуть «шмат території рф», який у майбутньому «стане плацдармом для наступу на москву». За планом добровольців, саме тоді почнеться «кремлівська кампанія».

Ми не злочинці і не приватна військова компанія, як «Вагнера». Усі ми є громадянами рф. Деякі з нас раніше служили у ЗСУ, — зауважив Цезар.

Штурм на території рф минулого тижня став першим випадком тривалих бойових дій на російській території з початку війни і першим збройним вторгненням в рф з часів прикордонних зіткнень між радянськими і китайськими військами в 1969 році.