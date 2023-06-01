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Ночью украинские защитники уничтожили все 10 ракет, выпущенных россией - ракетная атака

Воздушные силы рассказали, что сбивали ночью над Киевом

1 июн 2023, 08:27
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У ніч на 1 червня українська протиповітряна оборона знищила всі 10 ракет, випущених росією.


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У Повітряних силах повідомили, що росіяни запустили по Києву сім ракет «Іскандер-М» та три «Іскандер-К». Загалом випущено 10 балістичних та крилатих ракет типу «Іскандер» з північного напрямку — Брянська область рф.

На жаль, внаслідок протиповітряного бою є загиблі та поранені, серед них — діти.

Нагадаємо, що уламки збитого російського лахміття пошкодили авто, будинки та поліклініку у трьох районах столиці, є загиблі.

Источник: Ракурс


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