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Ночью украинские защитники уничтожили все 10 ракет, выпущенных россией - ракетная атака
Воздушные силы рассказали, что сбивали ночью над Киевомhttps://racurs.ua/n183647-vozdushnye-sily-rasskazali-chto-sbivali-nochu-nad-kievom.htmlРакурс
У ніч на 1 червня українська протиповітряна оборона знищила всі 10 ракет, випущених росією.
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У Повітряних силах повідомили, що росіяни запустили по Києву сім ракет «Іскандер-М» та три «Іскандер-К». Загалом випущено 10 балістичних та крилатих ракет типу «Іскандер» з північного напрямку — Брянська область рф.
На жаль, внаслідок протиповітряного бою є загиблі та поранені, серед них — діти.
Нагадаємо, що уламки збитого російського лахміття пошкодили авто, будинки та поліклініку у трьох районах столиці, є загиблі.
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