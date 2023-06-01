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Ракурс
ВCП назначил всех членов новой квалифкомиссии судей – это было требование ЕС

ВCП назначил всех членов новой квалифкомиссии судей — это было требование ЕС

1 июн 2023, 14:00
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Вища рада правосуддя призначила усіх членів нової Вищої кваліфікаційної комісії суддів, що було одним із завдань для України, які вона отримала разом зі статусом кандидата на вступ до ЄС.


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Розблокування роботи ВККС дозволить проводити набір суддів на понад 2 тис. вакантних посад та завершити кваліфікаційне оцінювання суддів.

У Фундації DEJURE привітали обрання нової ВККС і називають подію «однозначною перемогою», але й зауважили, що серед нового складу бракує «агентів змін» — зокрема немає жодного представника профільних неурядових організацій.

Членами ВККС стали:

  • Волкова Людмила
  • Гацелюк Віталій
  • Дух Ярослав
  • Кобецька Надія
  • Мельник Руслан
  • Пасічник Андрій
  • Сабодаш Роман
  • Сидорович Руслан
  • Богоніс Михайло
  • Ігнатов Роман
  • Кидисюк Роман
  • Коліуш Олег
  • Луганський Володимир
  • Омельян Олексій
  • Чумак Сергій
  • Шевчук Галина

Ми з колегами з Автомайдану і Фундації DEJURE моніторили конкурс до ВККС з самого початку. На попередніх етапах ми допомогли комісії відсіяти більшість негідників. Підсумовуючи. З одного боку, до ВККС пройшла Людмила Волкова, до якої у нас було чимало питань. З іншого: членами ВККС стали «агенти змін», які зможуть вплинути на дуже важливі рішення. Бо саме від ВККС залежить, чи буде в України шанс на чесний суд. Адже ВККС має відібрати близько 2 тис. 500 нових суддів і провести атестацію приблизно 2 тис. суддів. Тобто фактично оновити суддівський корпус на роки вперед, — відзначили у Центрі протидії корупції.

Нагадаємо, ВККС відповідає за кар'єрні питання в судовій гілці влади. ВРП призначає суддів на посади, притягає їх до відповідальності та звільняє, а Вища кваліфікаційна комісія суддів добирає кадри для ВРП й оцінює суддів. Без цього суддю неможливо призначити на посаду.

За словми виконавчої директорки Фундації DEJURE Марини Хромих, серед пріоритетних завдань нової кваліфікаційної комісії — завершення оцінювання та добір 2,5 тис. суддів на вакансії.

Водночас до кількох новообраних кандидатів ВККС є запитання. Це, зокрема, Володимир Луганський, який закрив за спливом строків давності щонайменше 54 справи щодо нетверезого водіння, — зазначає Хромих.

Також питання є щодо щирості під час співбесіди ще однієї кандидатки, екс-судді Харківського адміністративного суду Людмили Волкової.

Источник: Ракурс


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