Ракурсhttps://racurs.ua/
ВCП назначил всех членов новой квалифкомиссии судей – это было требование ЕС
ВCП назначил всех членов новой квалифкомиссии судей — это было требование ЕСhttps://racurs.ua/n183664-vcp-naznachil-vseh-chlenov-novoy-kvalifkomissii-sudey-eto-bylo-trebovanie-es.htmlРакурс
Вища рада правосуддя призначила усіх членів нової Вищої кваліфікаційної комісії суддів, що було одним із завдань для України, які вона отримала разом зі статусом кандидата на вступ до ЄС.
.
Розблокування роботи ВККС дозволить проводити набір суддів на понад 2 тис. вакантних посад та завершити кваліфікаційне оцінювання суддів.
У Фундації DEJURE привітали обрання нової ВККС і називають подію «однозначною перемогою», але й зауважили, що серед нового складу бракує «агентів змін» — зокрема немає жодного представника профільних неурядових організацій.
Членами ВККС стали:
- Волкова Людмила
- Гацелюк Віталій
- Дух Ярослав
- Кобецька Надія
- Мельник Руслан
- Пасічник Андрій
- Сабодаш Роман
- Сидорович Руслан
- Богоніс Михайло
- Ігнатов Роман
- Кидисюк Роман
- Коліуш Олег
- Луганський Володимир
- Омельян Олексій
- Чумак Сергій
- Шевчук Галина
Ми з колегами з Автомайдану і Фундації DEJURE моніторили конкурс до ВККС з самого початку. На попередніх етапах ми допомогли комісії відсіяти більшість негідників. Підсумовуючи. З одного боку, до ВККС пройшла Людмила Волкова, до якої у нас було чимало питань. З іншого: членами ВККС стали «агенти змін», які зможуть вплинути на дуже важливі рішення. Бо саме від ВККС залежить, чи буде в України шанс на чесний суд. Адже ВККС має відібрати близько 2 тис. 500 нових суддів і провести атестацію приблизно 2 тис. суддів. Тобто фактично оновити суддівський корпус на роки вперед, — відзначили у Центрі протидії корупції.
Нагадаємо, ВККС відповідає за кар'єрні питання в судовій гілці влади. ВРП призначає суддів на посади, притягає їх до відповідальності та звільняє, а Вища кваліфікаційна комісія суддів добирає кадри для ВРП й оцінює суддів. Без цього суддю неможливо призначити на посаду.
За словми виконавчої директорки Фундації DEJURE Марини Хромих, серед пріоритетних завдань нової кваліфікаційної комісії — завершення оцінювання та добір 2,5 тис. суддів на вакансії.
Водночас до кількох новообраних кандидатів ВККС є запитання. Це, зокрема, Володимир Луганський, який закрив за спливом строків давності щонайменше 54 справи щодо нетверезого водіння, — зазначає Хромих.
Також питання є щодо щирості під час співбесіди ще однієї кандидатки, екс-судді Харківського адміністративного суду Людмили Волкової.
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...