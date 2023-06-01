ВCП назначил всех членов новой квалифкомиссии судей – это было требование ЕС

https://racurs.ua/n183664-vcp-naznachil-vseh-chlenov-novoy-kvalifkomissii-sudey-eto-bylo-trebovanie-es.html

Ракурс

Вища рада правосуддя призначила усіх членів нової Вищої кваліфікаційної комісії суддів, що було одним із завдань для України, які вона отримала разом зі статусом кандидата на вступ до ЄС.

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Розблокування роботи ВККС дозволить проводити набір суддів на понад 2 тис. вакантних посад та завершити кваліфікаційне оцінювання суддів.

У Фундації DEJURE привітали обрання нової ВККС і називають подію «однозначною перемогою», але й зауважили, що серед нового складу бракує «агентів змін» — зокрема немає жодного представника профільних неурядових організацій.

Членами ВККС стали:

Волкова Людмила

Гацелюк Віталій

Дух Ярослав

Кобецька Надія

Мельник Руслан

Пасічник Андрій

Сабодаш Роман

Сидорович Руслан

Богоніс Михайло

Ігнатов Роман

Кидисюк Роман

Коліуш Олег

Луганський Володимир

Омельян Олексій

Чумак Сергій

Шевчук Галина

Ми з колегами з Автомайдану і Фундації DEJURE моніторили конкурс до ВККС з самого початку. На попередніх етапах ми допомогли комісії відсіяти більшість негідників. Підсумовуючи. З одного боку, до ВККС пройшла Людмила Волкова, до якої у нас було чимало питань. З іншого: членами ВККС стали «агенти змін», які зможуть вплинути на дуже важливі рішення. Бо саме від ВККС залежить, чи буде в України шанс на чесний суд. Адже ВККС має відібрати близько 2 тис. 500 нових суддів і провести атестацію приблизно 2 тис. суддів. Тобто фактично оновити суддівський корпус на роки вперед, — відзначили у Центрі протидії корупції.

Нагадаємо, ВККС відповідає за кар'єрні питання в судовій гілці влади. ВРП призначає суддів на посади, притягає їх до відповідальності та звільняє, а Вища кваліфікаційна комісія суддів добирає кадри для ВРП й оцінює суддів. Без цього суддю неможливо призначити на посаду.

За словми виконавчої директорки Фундації DEJURE Марини Хромих, серед пріоритетних завдань нової кваліфікаційної комісії — завершення оцінювання та добір 2,5 тис. суддів на вакансії.

Водночас до кількох новообраних кандидатів ВККС є запитання. Це, зокрема, Володимир Луганський, який закрив за спливом строків давності щонайменше 54 справи щодо нетверезого водіння, — зазначає Хромих.

Також питання є щодо щирості під час співбесіди ще однієї кандидатки, екс-судді Харківського адміністративного суду Людмили Волкової.