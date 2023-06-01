У Бахмута враг перешел к обороне

https://racurs.ua/n183663-u-bahmuta-vrag-pereshel-k-oborone.html

Ракурс

На Бахмутському напрямку ворог перейшов до оборони. Про це на брифінгу в Military Media Center повідомив заступник директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович.

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За його словами, на цьому напрямку «ворог майже остаточно втратив ініціативу та перейшов до оборони на руїнах власноруч знищених населених пунктів».

Разом з тим, противник значно збільшив кількість артилерійських обстрілів, — зазначив Уршалович.