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Ракурс
У Бахмута враг перешел к обороне

У Бахмута враг перешел к обороне

1 июн 2023, 13:46
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На Бахмутському напрямку ворог перейшов до оборони. Про це на брифінгу в Military Media Center повідомив заступник директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович.


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За його словами, на цьому напрямку «ворог майже остаточно втратив ініціативу та перейшов до оборони на руїнах власноруч знищених населених пунктів».

Разом з тим, противник значно збільшив кількість артилерійських обстрілів, — зазначив Уршалович.

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський повідомив, що змінено формат операції на Бахмутському напрямку, тому спостерігається тимчасове затишшя.

При тому ворог збільшив обстріли з важкого озброєння, в основному з артилерії та мінометів, сказав Сирський у коментарі УП.

Ворог не відмовився від продовження наступальних дій на цьому напрямку. У них просто виводяться підрозділи «Вагнера», які замінюють армійські та десантні частини.

Щодо флангів, де раніше просувалися ЗСУ, там теж зупинка, бо «виконувались інші важливі задачі».

Источник: Ракурс


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