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У Бахмута враг перешел к обороне
У Бахмута враг перешел к оборонеhttps://racurs.ua/n183663-u-bahmuta-vrag-pereshel-k-oborone.htmlРакурс
На Бахмутському напрямку ворог перейшов до оборони. Про це на брифінгу в Military Media Center повідомив заступник директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович.
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За його словами, на цьому напрямку «ворог майже остаточно втратив ініціативу та перейшов до оборони на руїнах власноруч знищених населених пунктів».
Разом з тим, противник значно збільшив кількість артилерійських обстрілів, — зазначив Уршалович.
Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський повідомив, що змінено формат операції на Бахмутському напрямку, тому спостерігається тимчасове затишшя.
При тому ворог збільшив обстріли з важкого озброєння, в основному з артилерії та мінометів, сказав Сирський у коментарі УП.
Ворог не відмовився від продовження наступальних дій на цьому напрямку. У них просто виводяться підрозділи «Вагнера», які замінюють армійські та десантні частини.
Щодо флангів, де раніше просувалися ЗСУ, там теж зупинка, бо «виконувались інші важливі задачі».
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