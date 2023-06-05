Владислав Трубицын, фото: «Громадське»

https://racurs.ua/n183794-deputata-trubicina-obyavili-v-mejdunarodnyy-rozysk-sap.html

Ракурс

ВАКС задовольнив клопотання САП про оголошення в міжнародний розшук депутата Київської міськради, обвинуваченого в одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди.

.

Про це сьогодні, 5 червня, повідомляє прес-служба САП.

5 червня 2023 року колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП про оголошення в міжнародний розшук депутата Київської міськради, обвинуваченого в одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що суд зважив на системні неявки обвинуваченого у судові засідання і наявність підтвердженої інформації про перетин ним кордону, тож задовольнив клопотання у повному обсязі.

Клопотання щодо звернення в дохід держави застави у розмірі 9 млн 886 тис. грн та щодо обрання обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою буде розглянуто на наступному засіданні — 12.06.2023, — додають у САП.

Нещодавно журналісти проекту «Радіо Свобода» «Схеми» встановили, що депутат Київської міськради Трубіцин, якого антикорупційні органи обвинувачують у хабарництві та який двічі не з’явився на засідання ВАКС, 13 травня виїхав за межі України.

За інформацією ЗМІ, допоміг йому виїхати дозвіл голови Держприкордонслужби Сергія Дейнеки, виданий на підставі листа від очільника ГУР Кирила Буданова.

9 лютого 2022 року НАБУ повідомляло при викриття Трубіцина та ще п’яти фігурантів на схемі щодо розміщення точок сезонної пересувної торгівлі в Києві.

Трубіцин тоді був членом партії «Слуга Народу», але призупинив своє членство у ній на час слідства.

На початку лютого 2022 року за Трубіцина внесли заставу в розмірі 14 млн 886 тис. грн, згодом її розмір зменшили до 9 млн 886 тис. грн.