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Ракурс
СБУ отреагировала на подрыв россиянами Каховской ГЭС. Фото:

СБУ открыла уголовное производство по факту подрыва Каховской ГЭС

6 июн 2023, 13:19
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Підрив греблі Каховської ГЕС прокоментували в Службі безпеки України.


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За цей злочин до відповідальності потрібно притягнути не лише верхівку путінського режиму, але й рядових виконавців. Підрив ГЕС показав, що рф — це загроза для всього цивілізованого світу. Бо лише держава-терорист може влаштувати техногенну й екологічну катастрофу такого рівня. Про це заявив голова СБУ Василь Малюк, передає прес-центр спецслужби.

І вона обов’язково за це відповість — і на полі бою, і в міжнародних судах. Наше завдання — притягнути до відповідальності не лише верхівку путінського режиму, але й рядових виконавців злочинів, — наголосив він.

Слідчі вже відкрила кримінальне провадження ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) та ст. 441 (екоцид) Кримінального кодексу України. Зараз тривають першочергові слідчі та процесуальні дії в Херсонській області.

Окремо СБУ спільно з представниками Міністерства енергетики та Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів встановлюють детальні обставини підриву греблі ворогом.

У спецслужбі нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення рф слідчі СБУ саме за фактами порушення країною-агресором законів та звичаїв війни відкрили понад 40 тис. кримінальних проваджень.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони заявили, що підрив росіянами греблі Каховської ГЕС посилює загрозу ядерної катастрофи, оскільки наповнюваність прудів-охолоджувачів Запорізької атомної електростанції залежить від рівня води в Дніпрі.

Источник: Ракурс


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