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СБУ відреагувала на підрив росіянами Каховської ГЕС. Фото:
СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом підриву Каховської ГЕСhttps://racurs.ua/ua/n183819-sbu-vidkryla-kryminalne-provadjennya-za-faktom-pidryvu-kahovskoyi-ges.htmlРакурс
Підрив греблі Каховської ГЕС прокоментували в Службі безпеки України.
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За цей злочин до відповідальності потрібно притягнути не лише верхівку путінського режиму, але й рядових виконавців. Підрив ГЕС показав, що рф — це загроза для всього цивілізованого світу. Бо лише держава-терорист може влаштувати техногенну й екологічну катастрофу такого рівня. Про це заявив голова СБУ Василь Малюк, передає прес-центр спецслужби.
І вона обов’язково за це відповість — і на полі бою, і в міжнародних судах. Наше завдання — притягнути до відповідальності не лише верхівку путінського режиму, але й рядових виконавців злочинів, — наголосив він.
Слідчі вже відкрила кримінальне провадження ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) та ст. 441 (екоцид) Кримінального кодексу України. Зараз тривають першочергові слідчі та процесуальні дії в Херсонській області.
Окремо СБУ спільно з представниками Міністерства енергетики та Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів встановлюють детальні обставини підриву греблі ворогом.
У спецслужбі нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення рф слідчі СБУ саме за фактами порушення країною-агресором законів та звичаїв війни відкрили понад 40 тис. кримінальних проваджень.
Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони заявили, що підрив росіянами греблі Каховської ГЕС посилює загрозу ядерної катастрофи, оскільки наповнюваність прудів-охолоджувачів Запорізької атомної електростанції залежить від рівня води в Дніпрі.
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