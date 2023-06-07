Пропагандист Трампа опубликовал видеоблог о том, что "Украина взорвала Каховскую ГЭС"

https://racurs.ua/n183846-propagandist-trampa-opublikoval-videoblog-o-tom-chto-ukraina-vzorvala-kahovskuu-ges.html

Ракурс

Консервативний ведучий Такер Карлсон, з яким нещодавно розірвали співпрацю FOX News, опублікував 6 червня перший епізод свого відеоблогу.

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В ньому він розповідає про те, що це Україна підірвала Каховську ГЕС.

Відео повне маніпуляцій та викривлень. Однак за 6 годин — понад 38 млн переглядів, і вони ростуть з неймовірною швидкістю.

Серед інших, відео поширили до себе Ілон Маск, консервативні американські блогери з мільйонною аудиторією, MAGA-республіканці в Конгресі, і представник росії в ООН.

Журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш так прокоментував відео від американського пропагандиста:

Водночас дехто намагається розігнати тезу, що неясно, хто відповідальний за руйнування Каховської ГЕС. Може, це росіяни, може українці, а можливо, дамба прорвалась сама. Ось вам супутникові знімки, ось думка якогось експерта, а ось розмите відео з телеграму, а ось заява анонімного посадовця з минулого року. А взагалі, ніхто не знає, що сталось насправді. Все це дуже нагадує мені той інформаційний шум, який росія та її прихильники намагались створити після збиття MH17. Поширити десятки різних версій та спекуляцій, заплутати, напустити туману, щоб врешті люди в ньому загубились й втратили розуміння, що правда, а що ні. І так виглядає, що ці зусилля зараз дуже активізувались — особливо на англомовну аудиторію. Інформаційна боротьба триває.

Такер Карлсон у США отримав імідж антивакцинатора, симпатика Дональда Трампа і путіна, прихильника теорій змов.