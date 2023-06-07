Парламент Швейцарии решил, что реэкспорт оружия в страны в состоянии войны не противоречит нейтралитету

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Рада кантонів — верхня палата парламенту — Швейцарії ухвалила поправку до закону про реекспорт товарів військового призначення, котра має дозволити постачання швейцарського озброєння Україні третіми країнами.

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Новину оприлюднено на урядовому сайті Швейцарії.

За відповідне рішення проголосували 22 сенатори, проти — 17, ще четверо утрималися.

Раніше уряд країни відмовляв у кількох запитах щодо реекспорту швейцарської зброї, посилаючись на нейтралітет і закон про товари військового призначення. Тоді парламент розробив кілька сценаріїв, щоб Швейцарія не залишилася зі зв’язаними руками перед обличчям війни в Україні. Один із них походить від комісії Ради Штатів.

Нова поправка регулює реекспорт швейцарської зброї в цілому. Країни-покупці озброєння підписуватимуть надалі декларації про відмову від її перепродаж в інші країни. Проте тепер це буде обмежено 5 роками для «держав які поділяють цінності Швейцарії та мають порівнянний режим експортного контролю».

Передача товарів військового призначення буде дозволена країнам, які беруть участь у конфлікті та законно використовують своє право на самооборону відповідно до міжнародного публічного права.

Наразі всі країни, які купують швейцарську зброю, підписують зобов’язання не експортувати її без дозволу. Рада кантонів ухвалила, що країнам, які «розділяють швейцарські цінності», має бути дозволено перепродувати зброю через п’ять років без отримання згоди від Швейцарії.

Перепродаж, у тому числі буде дозволено в країни, які в рамках військового конфлікту з точки зору міжнародного права забезпечують самооборону.

Тепер Національна рада Швейцарії повинна буде розробити та ухвалити законопроект, який формалізує такий реекспорт.

Декілька європейських країн раніше зверталися до Швейцарії з проханням дозволити передавати швейцарську зброю Україні. Уряд країни відповідав на всі ці прохання відмовою, пояснюючи це тим, що такий дозвіл порушив би нейтралітет.

МЗС росії ще у серпні 2022 року звинуватило цю країну в тому, що Швейцарія на тлі російсько-українського конфлікту «втратила статус нейтральної держави» — через те, що Швейцарія приєдналася до європейських санкцій проти рф.