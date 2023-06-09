Золото скифов — суд в Нидерландах отклонил жалобу крымских музеев

https://racurs.ua/n183916-zoloto-skifov-sud-v-niderlandah-otklonil-jalobu-krymskih-muzeev.html

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Верховний суд Нідерландів постановив повернути «скіфське золото» Україні. Він підтвердив рішення Апеляційного суду Амстердаму від жовтня 2021 року.

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Золото вивезли з чотирьох музеїв Криму на виставку до Нідерландів саме напередодні анексії півострова. У справі йшлося про понад 565 предметів вартістю близько 10 млн євро.

Як розповів кореспондент «Укрінформу», суд повністю відмовив у касаційній скарзі «кримських музеїв» і залишив в силі рішення апеляції, яким було задоволено позовні вимоги України.

Музей Алларда Пірсона в Амстердамі отримав об'єкти у тимчасове користування з чотирьох музеїв Криму у 2014 році. Археологічний музей в Амстердамі позичив експонати з кримських музеїв для власної виставки, яка мала відбуватися з лютого по серпень 2014 року. Однак у березні 2014 рф анексувала український півострів. Організація об'єднаних націй, Європейський Союз і Нідерланди не визнали цього відокремлення і приналежності до росії.

Частину експонатів повернули до київського музею, а щодо решти постала проблема: юридично експонати належать Україні, тому повертати їх в кримські музеї, які перебувають під окупаційною російською владою, було б неправильно. При цьому музеї в Криму вимагали повернути їм ці експонати. У зв’язку з цим амстердамський музей Алларда Пірсона, в якому перебувають експонати, вирішив віддати їх тим, кому дозволить суд.

У липні 2017 року суд підтвердив, що Королівство Нідерландів не визнає анексії Криму, тому її не може визнати й суд.

Кримські музеї у 2017 році ініціювали апеляційне провадження, а представники Мін’юсту України відстоювали право на передачу культурних цінностей Національному музею історії.

Зокрема, тодішній міністр юстиції Павло Петренко заявляв, що кримські музеї по факту здійснювали лише оперативне управління цінностями Музейного фонду України. Тому вони не мають юридичних прав розпоряджатися музейною колекцією «Крим. Золотий острів у Чорному морі» та претендувати на неї.

У Мін’юсті нагадали, що в грудні 2016 року Окружний суд міста Амстердама оголосив рішення, згідно з яким ця музейна колекція незаконно знаходиться на території Королівства Нідерланди, тому має повернутися на територію України.