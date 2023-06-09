Венгрия подтвердила передачу 11 украинских пленников из Закарпатья представителями рпц

https://racurs.ua/n183922-vengriya-podtverdila-peredachu-11-ukrainskih-plennikov-iz-zakarpatya-predstavitelyami-rpc.html

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Віце-прем'єр-міністр Угорщини Жолт Шем'єн підтвердив передачу 11 українських військовополонених із Закарпаття представниками російської РПЦ. Ніяких подробиць він не розповів.

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Раніше російська православна церква заявила, що 8 червня передала Угорщині групу українських військовополонених родом із Закарпаття. Передача відбулася нібито на прохання угорської сторони.

Угорський віце-прем'єр-міністр каже, що це був «жест російської православної церкви щодо Угорщини», але не розкриває деталі. Українська сторона про це не знала і ніяк не була залучена до процесу.

У коментарі «Бабелю» представник ГУР Андрій Юсов заявив, що питанням військовополонених займається винятково Координаційний штаб, з яким ні РПЦ, ні Угорщина не зв’язувались. Наразі МЗС України та ГУР встановлюють усі обставини, з’ясовують імена звільнених і працюють над їхнім поверненням.