Взрывы прогремели на базе оккупантов в Геническе. Фото: Анатолий Штефан

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Ракурс

Вибухи на окупованих територіях Херсонської області прогриміли в п’ятницю, 9 червня.

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Збройні сили України завдали ударів по позиціях військ російської федерації на Арабатській стрілці в районі тимчасово захопленого Генічеська. Дим та вибухи над передбачуваними місцями «прильотів» публікують українські Telegram-канали.

У соціальних мережах пишуть, що під обстріл потрапила база відпочинку, де базувалися загарбники.

Швидкі виїхали з Джанкою на допомогу. Хоча навряд вона знадобиться, — зазначив у Telegram полковник Анатолій Штефан.

Російські окупанти вже заявили, що посилять у цьому районі протиповітряну оборону через «атаку України».

Як відомо, окупований Генічеськ розташований у 130 км від лінії фронту.

Нагадаємо, 8 червня в Генеральному штабі Збройних сил України заявляли, що російська армія використовує цивільних українців у якості «живого щита» на підтоплених територіях окупованої Херсонської області. Евакуйованих громадян із затоплених населених пунктів ворог розселяє у пансіонатах та базах відпочинку разом з підрозділами загарбників, щоб прикритися від обстрілів.