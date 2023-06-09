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Взрывы прогремели на базе оккупантов в Геническе. Фото: Анатолий Штефан
Взрывы прогремели на базе оккупантов в Геническе (ВИДЕО)https://racurs.ua/n183931-vzryvy-progremeli-na-baze-okkupantov-v-genicheske-video.htmlРакурс
Вибухи на окупованих територіях Херсонської області прогриміли в п’ятницю, 9 червня.
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Збройні сили України завдали ударів по позиціях військ російської федерації на Арабатській стрілці в районі тимчасово захопленого Генічеська. Дим та вибухи над передбачуваними місцями «прильотів» публікують українські Telegram-канали.
У соціальних мережах пишуть, що під обстріл потрапила база відпочинку, де базувалися загарбники.
Швидкі виїхали з Джанкою на допомогу. Хоча навряд вона знадобиться, — зазначив у Telegram полковник Анатолій Штефан.
Російські окупанти вже заявили, що посилять у цьому районі протиповітряну оборону через «атаку України».
Як відомо, окупований Генічеськ розташований у 130 км від лінії фронту.
Нагадаємо, 8 червня в Генеральному штабі Збройних сил України заявляли, що російська армія використовує цивільних українців у якості «живого щита» на підтоплених територіях окупованої Херсонської області. Евакуйованих громадян із затоплених населених пунктів ворог розселяє у пансіонатах та базах відпочинку разом з підрозділами загарбників, щоб прикритися від обстрілів.
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