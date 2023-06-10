Вечеринка на Даунинг-стрит во время ковидного карантина – Джонсон идет из парламента

https://racurs.ua/n183948-vecherinka-na-dauning-strit-vo-vremya-kovidnogo-karantina-djonson-idet-iz-parlamenta.html

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Борис Джонсон покидає парламент Великої Британії через вечірку на Даунінг-стріт під час ковідного карантину.

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Згідно зі звітом Комітету з питань привілеїв Палати громад визнав, Джонсон ввів парламент в оману.

Джонсон, своєю чергою, назвав звіт «упередженим» та зазначив, що він зроблений з метою «звинуватити його незалежно від фактів».

Як наголосив екс-прем'єр, парламент він залишає з власної волі.

Звіт парламентського комітету, який ще не опублікований, за словами Джонсона, «має багато неточностей і віддає упередженістю», проте «в рамках абсурдного і несправедливого процесу» у нього немає можливості щось оскаржити.

Вони досі не надали жодних доказів того, що я свідомо або з необережності ввів Палату громад в оману", — сказав політик.

У свідченнях, які Джонсон давав комітету в березні, він визнав, що вводив парламент в оману, але заперечував, що робив це навмисно.

Залишивши посаду прем'єра влітку минулого року, Джонсон залишався депутатом від одного з лондонських округів, який він представляв у Палаті громад довгі роки.