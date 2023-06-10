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Вечеринка на Даунинг-стрит во время ковидного карантина – Джонсон идет из парламента
Вечеринка на Даунинг-стрит во время ковидного карантина — Джонсон идет из парламентаhttps://racurs.ua/n183948-vecherinka-na-dauning-strit-vo-vremya-kovidnogo-karantina-djonson-idet-iz-parlamenta.htmlРакурс
Борис Джонсон покидає парламент Великої Британії через вечірку на Даунінг-стріт під час ковідного карантину.
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Згідно зі звітом Комітету з питань привілеїв Палати громад визнав, Джонсон ввів парламент в оману.
Джонсон, своєю чергою, назвав звіт «упередженим» та зазначив, що він зроблений з метою «звинуватити його незалежно від фактів».
Як наголосив екс-прем'єр, парламент він залишає з власної волі.
Звіт парламентського комітету, який ще не опублікований, за словами Джонсона, «має багато неточностей і віддає упередженістю», проте «в рамках абсурдного і несправедливого процесу» у нього немає можливості щось оскаржити.
Вони досі не надали жодних доказів того, що я свідомо або з необережності ввів Палату громад в оману", — сказав політик.
У свідченнях, які Джонсон давав комітету в березні, він визнав, що вводив парламент в оману, але заперечував, що робив це навмисно.
Залишивши посаду прем'єра влітку минулого року, Джонсон залишався депутатом від одного з лондонських округів, який він представляв у Палаті громад довгі роки.
Сьогодні я написав своїй асоціації в Аксбриджі та Південному Райсліпі, щоб повідомити, що я негайно йду у відставку та ініціюю негайні додаткові вибори, — йдеться у заяві політика.
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