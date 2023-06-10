В Польше с военного поезда угнали ящики с боеприпасами, фото: NATO

https://racurs.ua/n183962-v-polshe-ograbili-poezd-nato-s-boepripasami-dlya-ukrainy-smi.html

Ракурс

У Польщі з поїзда, який охороняли солдати НАТО, викрали ящики з боєприпасами.

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Інцидент стався у неділю, 4 червня, ввечері на залізничній станції у Венглініці в Нижній Сілезії.

Про це повідомляють польське видання O2.pl.

Зазначається, що сліди пограбування виявили співробітники Залізничної охорони, які помітили відсутність пломб на контейнері одного з вагонів.

Залізнична охорона не має повноважень діяти у ситуації з військовими перевезеннями — такі потяги мають охороняти військові, тож про інцидент було повідомлено військову поліцію.

Виявилося, що злодіям якимось чином вдалося непомітно для охорони потяга викрасти чотири ящики з осколково-фугасними 155-міліметровими снарядами для гармат.

Згодом зловмисників затримали — це троє чоловіків віком 26, 34 та 39 років. Тепер їм загрожує позбавлення волі терміном до 10 років.

За словами затриманих, вони не знали, що саме крадуть, тож, коли зрозуміли, що пограбували військових, швидко позбулися викраденого — викинули в місцеве озеро.

Вранці 7 червня польські правоохоронці знайшли ці ящики. Три з них мали оригінальні пломби. Ще один був відкритий, але містив весь комплект боєприпасів.

Зазначається, що потяг, який перевозив боєприпаси, рухався із Саксонії (Німеччина) до розташованої поблизу кордону з Україною залізничної станції Замостя-Бортатиче. У зв’язку з цим польські ЗМІ припускають, що це могли бути боєприпаси, призначені Україні.

Джерело: O2. pl