Обвал дамбы в Новой Каховке – как Красный Крест поддерживает пострадавших от наводнения

https://racurs.ua/n184006-obval-damby-v-novoy-kahovke-kak-krasnyy-krest-podderjivaet-postradavshih-ot-navodneniya.html

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Мережа Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця (МФТЧХ і ЧП) працює разом з Товариством Червоного Хреста України, надаючи життєво необхідну допомогу людям, які постраждали від стихійного лиха.

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Про це йдеться у публікації на сайті IFRC.

Руйнівна повінь після вибуху на греблі Каховської ГЕС зачепила численні громади. Люди, що вже постраждали від наслідків збройного конфлікту, тепер змушені покинути свої домівки. Багато хто втратив свої будинки та майно. Ризики для здоров’я постраждалих людей можуть зрости в найближчі тижні.

Люди вже постраждали від руйнівних наслідків конфлікту і зараз виселені зі своїх домівок; багато хто втратив свої будинки та майно під час повені. Ризики для здоров’я постраждалих людей можуть зрости найближчими тижнями, тому існує потреба в чистій питній воді.

Зусилля Федерації спрямовані на такі напрями:

Задоволення нагальних гуманітарних потреб. Це включає оперативну, технічну та фінансову допомогу, спрямовану на зміцнення місцевого потенціалу Товариства Червоного Хреста України в наданні допомоги, розподілі гуманітарних вантажів, забезпеченні медичної підтримки, просуванні належних санітарно-гігієнічних практик і задоволенні нагальних потреб постраждалого населення. Довгострокове відновлення і реабілітація. Це включає в себе сприяння проектам з відновлення засобів до існування людей, надання психосоціальної підтримки та відновлення пошкодженої інфраструктури, щоб допомогти громадам відновити своє життя.

Розуміючи нагальність ситуації, МФЧК разом зі своїм членством активно підтримує Товариство Червоного Хреста України у його зусиллях з реагування. Це включає оперативну, технічну та фінансову допомогу для зміцнення місцевих можливостей для доставки допомоги, розповсюдження предметів допомоги, надання медичної допомоги, сприяння належній санітарії та гігієні та задоволення нагальних потреб постраждалого населення.

На додаток до негайної допомоги, мережа IFRC продовжує підтримувати громади, які постраждали від повені, у їх довгостроковому відновленні та реабілітації. Це включає підтримку проектів з відновлення засобів до існування людей, надання психосоціальної підтримки та відновлення пошкодженої інфраструктури, щоб допомогти громадам відновити своє життя.

З лютого 2022 року МФЧХ розширила свою реакцію за допомогою Українського Червоного Хреста разом із національними товариствами з усього світу.

Разом ми надаємо термінову гуманітарну допомогу людям в Україні та тим, хто був змушений тікати в інші країни. Разом ми невтомно працюємо, щоб задовольнити нагальні потреби, дати надію та прокласти шлях до довгострокового відновлення. Силою співчуття та солідарності ми прагнемо відновити життя та відновити стійкість перед обличчям цієї руйнівної події, — йдеться у публікації Червоного Хреста.